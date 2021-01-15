حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ مشاريع الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 17:54

حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ مشاريع الكيان الصهيوني

منذ 8 mins 15 January، 2021
عبداللهيان
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، أن “حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة”، معتبراً أن “من مصلحة الرياض الثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار دورها المهم في اقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم” . وأضاف أمير عبداللهيان أن “التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لايران لا اساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة”، مؤكداً ان “على السعودية ان توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والاطفال في اليمن”.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية الى أن “دعم السعودية لداعش والارهاب التكفيري حقيقة شاخصة أمام الملأ”. وتابع قائلا إن “المؤسف هو أن حكام السعودية تحولوا الى جرافات لتمهيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة ، وبالمقابل يسيئون التعامل مع الدول الاسلامية الجارة”. ودعا عبداللهيان السعودية الى “انتهاج سلوك بناء مع دول الجوار والمنطقة، والتخلي عن سياسة تأجيج الحروب ودعم الارهاب والمشاركة في حصار الشعوب”.

المصدر: ارنا

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