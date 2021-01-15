انطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم لقوات حرس الثورة الايراني

انطلقت المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم في نسختها الـ15 صباح الجمعة بإجراء عمليات مشتركة لاطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو – فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد. وذكر المركز الاعلامي لقوات حرس الثورة أن المناورات بدأت بالرمز المقدس ( يازهراء) حيث تم اطلاق اعداد كبيرة من صواريخ ارض – أرض الباليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وجرت المرحلة الأولى من المناورات صباح اليوم الجمعة بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجو – فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي حاجي زادة وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية ، وتم في هذه المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير اهداف العدو المفترضة.

يذكر ان صواريخ ارض – ارض الباليستية الجديدة مزودة برؤوس حربية منفصلة ، وبالامكان توجيهها من الجو ، كما انها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ.

المصدر: ارنا