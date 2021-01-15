كنعان في الجلسة التشريعية ضد الحصرية ويسأل الحكومة عن التأخر في التفاوض مع سائر شركات اللقاح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 16:00

كنعان في الجلسة التشريعية ضد الحصرية ويسأل الحكومة عن التأخر في التفاوض مع سائر شركات اللقاح

منذ 30 mins 15 January، 2021
النائب ابراهيم كنعان
لبنان

سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية في الاوينسكو “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين وطلب جوابا من الحكومة في الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر”.
وكان كنعان، وقبيل الجلسة قال “لا حصرية في القانون لPfizer او غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لوباء الكورونا، والحكومة مطالبة فورا بانجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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