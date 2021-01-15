كنعان في الجلسة التشريعية ضد الحصرية ويسأل الحكومة عن التأخر في التفاوض مع سائر شركات اللقاح

سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية في الاوينسكو “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين وطلب جوابا من الحكومة في الجلسة وعدم الحصر تشريعا وممارسة بشركة او اكثر”.

وكان كنعان، وقبيل الجلسة قال “لا حصرية في القانون لPfizer او غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لوباء الكورونا، والحكومة مطالبة فورا بانجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالمياً للمواطن اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام