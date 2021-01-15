التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 444 فحصا وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 01:10

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 444 فحصا وحالة وفاة واحدة

منذ 11 mins 15 January، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 444 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24ـ ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 858 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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