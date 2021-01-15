سانا : اصابة امرأة جراء إطلاق النار عليها من قبل ميليشيا “قـسد” في #مخيم_الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 01:02

سانا : اصابة امرأة جراء إطلاق النار عليها من قبل ميليشيا “قـسد” في #مخيم_الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة

منذ 2 ساعة 14 January، 2021
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