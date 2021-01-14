قيادي في قوة القدس: الهجمات على مواقع المقاومة بسوريا سيتبعها رد قوي

أعلن المساعد السياسي لقائد قوة القدس للحرس الثوري في ايران أحد كريم خاني، أن “الغارات الاسرائيلية الاربعاء على مواقع عسكرية شرق سوريا لم توقع أي ضحية”. وقال كريم خاني إن المعلومات التي أعلنها ​المرصد السوري المعارض أن 57 جنديا ومقاتلا للمقاومة قتلوا فجر الاربعاء في هذه الغارات، هي “أكاذيب ودعاية إعلامية، وهذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية”.

وقال كريم خاني إن “خوف الصهاينة من انتقام إيران أجبرهم على القيام بهجمات عمياء”، مضيفاً أن “إسرائيل” تدرك جيداً بأن “الهجمات على مواقع المقاومة في سوريا ستقابل بالتأكيد برد فعل قوي”.

المصدر: فارس