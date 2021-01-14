جنوب السودان تعرب عن استعدادها للوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا بأزمة الحدود

أعربت جنوب السودان عن استعدادها للوساطة بين السودان وإثيوبيا لحل التوترات الأخيرة بين البلدين بشأن السيطرة على مناطق حدودية. وقال بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، تناول استقبال رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، لمستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، أن الأخير كشف عن اتصال أجراه الرئيس سلفا كير ميارديت بالبرهان، أبدى خلاله “استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم”.

وأوضح توت في تصريح صحفي أن البرهان “أمن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا”.

المصدر: سبوتنيك