رئيس المجلس الاسلامي الشيعي نعى الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي

نعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان “فقيد العلم والعلماء عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الايرانية ورئيس “مؤسسة الامام الخميني التعليمية والبحثية” آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، عن عمر شريف ناهز 86 عاما، قضى معظمه في خدمة الدين الحنيف ونشر تعاليمه وتبليغ احكامه ودعم القضايا المحقة للشعوب المستضعفة. واسهم الراحل الكبير في نهضة الامة و خدمة الإسلام ونصرة قضاياه المحقة”.

وقال: “كان الراحل الكبير مثال العالم الرسالي والمجتهد الفذ والفقيه الباحث الذي أغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته التي اشتملت حقول المعرفة والعقيدة، وخسرت الحوزات والمراكز الدينية برحيله عالما جليلا واستاذا باحثا اسهم في تأسيس الحوزات والمراكز الدينية والتربوية حيث تخرج على يديه جمع من العلماء الفضلاء والباحثين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام