نائب عراقي: الرئاسات الثلاث بحثت تأجيل الانتخابات المبكرة

كشف عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف “الفتح” أحمد الكناني، عن تسريبات من اجتماع الرئاسات الأخير حول الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجري في حزيران/يونيو المقبل. وقال في تصريح صحفي، إن “الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو المقبل، لأن عمرها قصير، وهي بحاجة إلى وقت أطول لأجل إجراء الانتخابات وتحقيق الإنجاز المنتظر منها”، مضيفاً أن “التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسات الأخير تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

وقبل أيام اجتمعت الرئاسات في العراق (الجمهورية – الوزراء – البرلمان – القضاء)، لبحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

المصدر: روسيا اليوم