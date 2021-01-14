للمرة الأولى.. الغواصة الايرانية “فاتح” تطلق طوربيداً خلال مناورات “الاقتدار البحري 99”

أطلقت الغواصة المحلية الصنع فاتح ولأول مرة، طوربيداً بحرياً وذلك في اطار المرحلة النهائية من مناورات “الاقتدار البحري 99” للجيش الايراني المقامة في بحر عُمان. وأوضح الاميرال حمزة علي كاوياني متحدث “مناورات الاقتدار البحري 99” الخميس، أنه تم اطلاق الطوربيد البحري من الغواصة فاتح المصنعة من قبل خبراء وزارة الدفاع الايرانية، وقد أصاب الهدف.

من جهة ثانية، أكد الأميرال “تنفيذ عمليات بالطائرات المسيرة في المناورات، إذ تم إستخدام منظومات مسيرة نفذت وبأداء مناسب مختلف مهام الاستطلاع والاستطلاع القتالي”.

المصدر: فارس