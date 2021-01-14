مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة جُلها في قرية المغير شرق رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة المحتلة، أكبرها في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة وطالت 16 مواطناً.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المعتقلين من المغير هم: أيمن أبو عليا (والد الشهيد الطفل علي) ونجله بسام، ومحمد ثائر أبو عليا، وشادي بلال نعسان، وحمدالله جلال نعسان، وعباس عبدالهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي مصطفى ابو عليا، ورائد غازي نعسان، وعدي نجيب نعسان، ومحمد عبدالله نعسان، ونعسان فراس نعسان، ومجاهد غازي نعسان، وعلي طارق الحج محمد، ومعاذ رسمي ابو عليا، وايوب رسمي ابو عليا.

واستشهد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، الشهر الماضي، في قرية المغير، متأثرا بجروح برصاص الاحتلال الحي في بطنه.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت جميل محمد صومان (25 عاماٍ)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اقتحم مناطق رخمه، وحرملة وتقوع، وجناته شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: فلسطين اليوم