رويترز عن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن لوكوك: إن اعتزام أمريكا إصدار إعفاءات لوكالات الإغاثة لن يمنع حدوث مجاعة في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 02:54

رويترز عن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن لوكوك: إن اعتزام أمريكا إصدار إعفاءات لوكالات الإغاثة لن يمنع حدوث مجاعة في اليمن

منذ 53 mins 14 January، 2021
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