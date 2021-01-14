#ترامب: هناك تقارير عن احتجاجات مرتقبة وتم إطلاعي من جهاز الخدمة السرية على التهديدات المحتملة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 02:54

#ترامب: هناك تقارير عن احتجاجات مرتقبة وتم إطلاعي من جهاز الخدمة السرية على التهديدات المحتملة

منذ 1 ساعة 14 January، 2021
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