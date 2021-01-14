ترامب في كلمة مسجلة : تلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 01:22

ترامب في كلمة مسجلة : تلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف

منذ 7 mins 14 January، 2021
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