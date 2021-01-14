النائب الجمهوري بيتر ميجر: الرئيس ترامب خان القسم الدستوري من خلال السعي لتقويض عمليتنا الدستورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 01:22

النائب الجمهوري بيتر ميجر: الرئيس ترامب خان القسم الدستوري من خلال السعي لتقويض عمليتنا الدستورية

منذ 31 mins 14 January، 2021
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