رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى الحذر من دور الصين في تشييد البنية التحتية لبلاده

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن على لندن توخي الحذر بشأن دور الصين في تشييد البنية التحتية للبلاد، لكنه أضاف أن الحكومة يجب ألا تصاب بـ”رهاب الصين”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله: “أريد أن أؤكد أنه عندما أتحدث عن التحديات المتعلقة بالصين، من المهم أن نكون حذرين بخصوص ما يحدث مع البنية التحتية الحيوية للبلاد وحماية بياناتنا وفضائنا السيبراني، ونحن حذرون فعلا”.

وأضاف: “لكنني لا أريد لهذا البلد أو لهذه الحكومة أن تتبنى موقفا ينم عن رهاب الصين”.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن شركات الاتصالات في البلاد لن تتمكن، اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي، من شراء معدات الجيل الخامس من شركة “هواوي” الصينية، وسيتم بحلول عام 2027 استبدال جميع معدات هذه الشركة بمنتجات من شركات مصنعة أخرى.

وتُتهم الشركة الصينية بأن لها اتصالات مع أجهزة استخبارات بلادها، الأمر الذي تنفيه الشركة العملاقة باستمرار.

المصدر: رويترز+تاس