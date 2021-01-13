#بيلوسي: يجب أن يغادر #ترامب السلطة كونه خطرا داهما على الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2021 - 20:30

#بيلوسي: يجب أن يغادر #ترامب السلطة كونه خطرا داهما على الأمة

منذ 42 mins 13 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة