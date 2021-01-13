الجيش: توقيف أشخاص بجرائم سرقة وترويج مخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الطيونة السوري أ.س.، الذي اعترف بقيامه برفقة شخص فلسطيني بسرقة بطارية من سيارة كانت مركونة في المنطقة المذكورة، وقد ظهر من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 8/1/2021 وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة بتاريخ 12/1/2021 في محلة سليم سلام اللبنانيين س.ح. وأ.ذ. وفي مدينة جونيه، اللبناني ج.أ. والسوري ز.ك. لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت مع الأخيرين كمية كبيرة من المخدرات ومبلغا من المال.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام