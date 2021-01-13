بالفيديو.. انطلاق مناورات “اقتدار” الايرانية في بحر عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 18:46

بالفيديو.. انطلاق مناورات “اقتدار” الايرانية في بحر عمان

منذ 44 mins 13 January، 2021
ايران - عربي وإقليمي

تتواصل المناورات البحرية الايرانية في بحر عمان، والتي تحمل اسم “اقتدار”.

المصدر: قناة المنار

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