الأركان الايرانية: سنجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتنا البحرية

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إن”السفينة المرفئية “مكران” هي قاعدة بحرية متنقلة قيّمة لتوسيع وتعميق الانشطة الداعمة والعملانية للجمهورية الاسلامية الايرانية في البحار البعيدة”، لافتاً إلى أن “تصنيع مثل هذه السفن القيّمة دليل على أن “صناعات البلاد الدفاعية ومصانع القوة البحرية للجيش قد عبرت جيدا من الحظر المعادي وتمكنت من تصنيع اكثر الاسلحة والمعدات فاعلية بأياد وامكانيات ايرانية”.

واشار الى “الوحدة منقطعة النظير بين الجيش والحرس الثوري كساعدين قويين للدولة”، قائلاً إن “الصناعات الدفاعية بصفتها السند القوي لهما تقوم بأداء مهماتها الدفاعية بكل قوة واقتدار بحيث أن الاعداء لا يمكنهم استعراض عضلاتهم امام قواتنا”، مضيفاً “اننا حينما نشاهد اليوم ناقلات النفط والسفن التجارية الايرانية تبحر بكامل الامن، رغم التهديدات، حتى سواحل الكاريبي تحت علم الجمهورية الاسلامية الايرانية الزاخر بالفخر، فإنما ذلك يعود الى اقتدار قواتنا البطلة ومنها البحرية”.

واشار اللواء باقري الى ازاحة الستار الاسبوع الماضي عن المدينة الصاروخية للقوة البحرية للحرس الثوري وانضمام سفينتين قيمتين اليوم للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني، قائلاً “اننا سنشهد كل اسبوع وكل شهر تعزيز القدرات الدفاعية للشعب الايراني العظيم والمنجب للشهداء”.

ونوه الى التحركات الاخيرة للقوات الاميركية في المنطقة، قائلاًَ إن “اعداءنا ومن منطلق الافلاس قد قاموا باجراءات ضد الشعب الايراني العظيم عبر تسيير بعض طائراتهم بعيدة المدى في المنطقة واستعراض القوة على الظاهر واطلاق تخرصات وتبجحات بهدف التهديد، ولكن عليهم ان يعلموا أن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تسمح لهم بأي استعراض للقوة وهم يدركون جيدا أن قدرتهم خاوية وفارغة، وان ما يشاهد هذه الايام في بلدهم يُعد بداية مرحلة افول قوة اميركا كنظام اجرامي يستخدم ارهاب الدولة بمختلف ابعاده”.