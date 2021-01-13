محافظ البقاع دعا البلديات الى الجهوزية التامة خلال العاصفة

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بكل من المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وعمم على البلديات كافة في المحافظة “البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج وتشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”، وتمنى على الاشخاص المستثنين من قرار الإقفال العام “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام