محافظ البقاع دعا البلديات الى الجهوزية التامة خلال العاصفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 13:20

محافظ البقاع دعا البلديات الى الجهوزية التامة خلال العاصفة

منذ 45 mins 13 January، 2021
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة
لبنان

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بكل من المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وعمم على البلديات كافة في المحافظة “البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج وتشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”، وتمنى على الاشخاص المستثنين من قرار الإقفال العام “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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