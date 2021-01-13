مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 1:10 من فجر اليوم قام العدو الاسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2021 - 02:16

مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 1:10 من فجر اليوم قام العدو الاسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان

منذ 18 mins 13 January، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة