الاتحاد الأوروبي يقول إن تصنيف واشنطن لأنصار الله منظمة إرهابية يجعل جهود الأمم المتحدة لحل الصراع اليمني أكثر صعوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 00:46

الاتحاد الأوروبي يقول إن تصنيف واشنطن لأنصار الله منظمة إرهابية يجعل جهود الأمم المتحدة لحل الصراع اليمني أكثر صعوبة

منذ 1 ساعة 12 January، 2021
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