الاتحاد الأوروبي يقول إن تصنيف واشنطن لأنصار الله منظمة إرهابية يجعل جهود الأمم المتحدة لحل الصراع اليمني أكثر صعوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 00:46
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الصحة اللبنانية: تسجيل 4557 اصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة للمنار: لبنان يعيش اليوم المرحلة الرابعة وهي المرحلة الاكثر خطورة من تفشي الوباء
وزير الصحة للمنار: نؤمن جازمين بأن تعاون القطاع الخاص في مواجهة الوباء هو السبيل الاساسي لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة
وزير الصحة للمنار: الدولة لم تتخل عن مسؤولياتها في حماية المواطن وسنواكب الاجراءات المشددة في مطار بيروت الدولي
الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع للمنار اللواء محمود الاسمر: نحن في مرحلة كارثية ولا بد من التعاون والتقيد بالاجراءات
الخارجية اللبنانية تقدم شكوى في الامم المتحدة لادانة الاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية بناء لطلب الرئيس عون
محافظ بيروت يحذر اصحاب المحلات والمؤسسات الخاصة غير الملتزمة بقرار الاقفال بختم مؤسساتهم بالشمع الاحمر
الانتربول عمم النشرة الحمراء بحقّ كل من مالك السفينة وقبطانها وتاجر الامونيوم التي كانت سببا في انفجار المرفا
تكتل لبنان القوي: للالتزام بقرارات المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة جائحة كورونا لان لبنان دخل مرحلة الخطر
تكتل لبنان القوي: ندعو حكومة تصريف الاعمال الى تحمل مسؤولياتها في ترشيد الدعم لحماية الاف اللبنانيين الذين اصبحوا فقراء
تكتل لبنان القوي: ننتظر ان يبادر رئيس الحكومة المكلف للتواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير
تكتل لبنان القوي: لتطبيق قانون الدولار الطالبي دون وضع اي عراقيل سواء من جانب المصارف او من جانب المركزي
رابطة علماء اليمن: هذا القرار لن يزيد الشعب اليمني إلاّ عزما وقوة وتصميما على مواجهة الخطر والالتفاف حول قيادته الثورية
رابطة علماء اليمن: قرار تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية جائر ويمثل فضيحة سياسية وخطوة جنونية للرئيس المعتوه ترامب
وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: علينا أن نصبح أكثر قوّة لأن أعداءنا لا يفهمون إلاّ لغة القوّة
حاتمي: سنواصل تصميم وإنتاج أسلحتنا الاستراتيجية ورفع مستوى جودتها من أجل الرقيّ بقدرات الرّدع الوطنيّ
وزير الخارجية الإيراني: عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات عن ايران تأتي في مصلحتها فقط
اليمن: انكسار زحف لقوى العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب مديرية حيس في الحديدة
مصر ترفع رسميا حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ العام 2017
الأردن: حكم بالإعدام شنقا على أردني أدين بطعن ثمانية أشخاص بينهم 4 سياح أجانب في مدينة جرش عام 2019
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: مستعدون لإعادة علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي إلى مسارها
وسائل اعلام اميركية: ترامب يصف التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية ويشكل خطرا على الولايات المتحدة الاميركية
وسائل اعلام اميركية: شرطة الكونغرس حذرت مشرعين ديمقراطيين من 3 مخططات لتظاهرات خلال الايام المقبلة
الاتحاد الاوروبي: تصنيف الادارة الاميركية لحركة انصار الله كمنظمة ارهابية يقوض الجهود التي تقودها الامم المتحدة
الاتحاد الاوروبي: لا نزال مقتنعون بان الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن
رئيس غرفة التجارة الامريكية: الاطاحة بترامب بيد بنس ومجلس الوزراء والكونغرس وافعال ترامب قوضت المؤسسات
ترامب:حرية التعبير تتعرض لهجوم خطير والمحاكمة البرلمانية ستؤدي الى انقسامات خطيرة على الولايات المتحدة
ترامب: لا اشعر بالقلق بشأن استخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور وآن الاوان ليحل السلام والهدوء في بلدنا
مكتب التحقيقات الفدرالي: نتحدث لشهود ونقوم باعتقالات ونعمل على جمع المعلومات الاستخبارية لنفهم ما جرى في الكونغرس
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الأوروبي يقول إن تصنيف واشنطن لأنصار الله منظمة إرهابية يجعل جهود الأمم المتحدة لحل الصراع اليمني أكثر صعوبة
منذ 1 ساعة
12 January، 2021
انصار الله
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