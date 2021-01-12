‏رويترز: وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يلغي جولته الأوروبية بعد أن رفض المسؤولون الأوروبيون لقاءه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 23:14

‏رويترز: وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يلغي جولته الأوروبية بعد أن رفض المسؤولون الأوروبيون لقاءه

منذ 1 ساعة 12 January، 2021
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