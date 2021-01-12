الجيش: زورقان اسرائليان معاديان خرقا المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 12-01-2021 ما بين الساعة 00.47 والساعة 4.39، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 240 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء 4 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11-01-2021 ما بين الساعة 18.32 والساعة 22.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 314 مترا، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام