مراسل المنار في الجنوب: القوة الصهيونية في مزرعة ” بسطرة “جنوبي #كفرشوبا اقتادت الراعي الشاب المخطوف حسن زهرة إلى ثكنة “زبدين” العسكرية على وقع صراخ مرتفع للراعي بوجه جنود العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 12 2021 - 18:28

مراسل المنار في الجنوب: القوة الصهيونية في مزرعة ” بسطرة “جنوبي #كفرشوبا اقتادت الراعي الشاب المخطوف حسن زهرة إلى ثكنة “زبدين” العسكرية على وقع صراخ مرتفع للراعي بوجه جنود العدو

منذ 3 mins 12 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات