وزارة الحرب الإسرائيلية توافق على خطوات أولية تسمح بالبناء في “المنطقة C” بالضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية عن موافقتها على “عدد من الخطوات الأولية” لمشاريع بناء في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إيعاز رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الاثنين، بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية. وتصاريح البناء الجديدة متعلقة بمئات المباني الفلسطينية في المنطقة “C”، التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة لقوات العدو الاسرائيلي.

كما أشار مكتب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ليلة أمس الاثنين، إلى “الموافقة على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، وجلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بإثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية”.

المصدر: روسيا اليوم