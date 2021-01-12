أميركا تسجل 204 آلاف إصابة بكورونا و 1731 وفاة في آخر 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 16:48

أميركا تسجل 204 آلاف إصابة بكورونا و 1731 وفاة في آخر 24 ساعة

منذ 42 mins 12 January، 2021
الولايات المتحدة كورونا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

 أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 204 آلاف حالة، و1731 وفاة. ووفقا لبيانات الجامعة، في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 204652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبشكل إجمالي تم تسجيل أكثر من 22.6 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة وأكثر من 376 ألف وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: سبوتنيك

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