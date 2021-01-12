في يومين تطبيقان يزيحان “واتسآب” من على العرش

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه في يومين فقط تمكن تطبيقان للتراسل الفوري من إزاحة تطبيق “واتسآب” من عرشه، وبالأخص في متجر تطبيقات “آب ستور” على هواتف “آيفون”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن تطبيق “سيغنال” حل محل تطبيق “واتسآب” كأكثر التطبيق المجاني في متجر “آب ستور” عبر هواتف “آيفون” وتلاه أيضا تطبيق “تيليغرام”، فيما تراجع “واتسآب” للمركز الثالث.

وأشارإلى أن تلك الإحصائية تم رصدها في عدد كبير من البلدان من ضمنها الهند، التي تتضمن أحد أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم.

وكان تطبيق “واتسآب” قد قام بالإعلان عن عدد من الشروط الجديدة والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع “فيسبوك”، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه “كجزء من عائلة شركات “فيسبوك”، يتلقى “واتسآب” معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها” ممهلا في الوقت ذاته جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير/ شباط، لتفادي تعطل حساباتهم.

المصدر: سبوتنيك