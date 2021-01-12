نتنياهو يزيل صورة تجمعه بترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، في انفصال عن حليفه السياسي الذي يواجه العزل والمساءلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 09:58

نتنياهو يزيل صورة تجمعه بترامب كان يضعها في صدر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، في انفصال عن حليفه السياسي الذي يواجه العزل والمساءلة (وكالة يونيوز)

منذ 23 mins 12 January، 2021
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