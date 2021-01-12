إصابة اثنين من الغوريلا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، يوم الاثنين، إن اثنين من حيوانات الغوريلا في حديقة حيوان سان دييغو أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح نيوسوم خلال حديثه عبر الإنترنت عن وضع جائحة كورونا في ولايته، مضيفا أن أعراض الإصابة ظهرت أيضا على غوريلا ثالثة.

وأضاف أن مصدر العدوى لا يزال قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر إلى الحيوان.

وأفاد موقع 10news بأن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها إصابة غوريلا بعدوى كورونا في الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: وكالة رويترز