رئيس جهاز الحرس الوطني الأمريكي: سننشر 15 ألف عنصر للتأكد من تأمين حفل تنصيب بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 03:58

رئيس جهاز الحرس الوطني الأمريكي: سننشر 15 ألف عنصر للتأكد من تأمين حفل تنصيب بايدن

منذ 2 ساعة 12 January، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضح هوكانسون أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفا في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال الحفل الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت شبكة “abcnews” الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 كانون الثاني/يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه.

المصدر: وكالة رويترز

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