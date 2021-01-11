حركة حق تعليقا على العقوبات الأمريكية: نؤكد تضامننا مع أنصار الله في اليمن وقيادة الحشد الشعبي في العراق

أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) من قوى المعارضة البحرانية، بياناً اليوم الإثنين، دانت فيه الخطوات العدوانية الفجة والإمبريالية التي تمارسها الولايات المتحدة في العالم.

وقالت حركة حق بأن “خطوات الولايات المتحدة الأمريكية خطوات اجرامية تستهدف كل قوى المقاومة في المنطقة حماية للكيان الصهيوني الغاصب”.

واضافت حق “ها هي الولايات المتحدة تسعى لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية، ويأتي هذا التصنيف بعد ايام من استهداف قيادة الحشد الشعبي في العراق مما يعد مواصلة للدور الخبيث للولايات المتحدة في المنطقة وهو دور يقوم على نشر الحروب والدمار وتجويع الشعوب كما يحصل في اليمن”.

ونوهت حق بأنه” ألا يكفي الولايات المتحدة الأمريكية كل الجرائم التي يرتكبها العدوان على اليمن بمشاركتها ودعمها حتى تبادر لخطوات اضافية لها تداعيات انسانية كارثية”.

وختمت حق البيان بتأكيد تضامنها مع الشعبين اليمني والعراقي، مؤكدة على حتمية فشل الخطوات الأمريكية ومؤامراتها وانها خطوات تأتي في ظل سقوط الرئيس الأمريكي على مستوى الداخل الأمريكي وانكشاف الولايات المتحدة الأمريكية عالمياً.

المصدر: بريد الموقع