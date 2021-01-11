الحكومة اليمنية: التصنيف الأمريكي لن يؤثر على مسارنا بل سنزداد قوة

أكد ناطق باسم حكومة الانقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي أن “القرار الأمريكي بتصنيف فئة من الشعب اليمني إرهابيين يعد تتويجا لجرائمها بحق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار”، واضاف أن “التصنيف الأمريكي لن يؤثر مسارنا العسكري أو الاجتماعي بل سنزداد قوة وعزيمة وإصرارا لمواجهة أمريكا”.

وقال الشامي الاثنين “الولايات المتحدة مارست الإرهاب العسكري والإرهاب بالتدمير والتجويع والحصار ضد اليمنيين”، وأكد أن “أمريكا لم تترك أسلوبا أو طريقا للقضاء على الشعب اليمني إلا وانتهجته خلال 6 سنوات من العدوان والحصار”.

وأضاف الشامي “أمريكا هي رأس الإرهاب الدولي وراعيته”، وأوضح أن “القرار الأمريكي ناجم عن صراع داخلي مع نهاية الإدارة الحالية ومغادرة ترامب وهو يسعى لتخفيف الوطأة على حلفاء واشنطن السعوديين والإماراتيين”.

ولفت الشامي الى أن “القرار الأمريكي لا معنى له على الأرض”، وأكد أن “أمريكا بهذا القرار قطعت الطريق على إيقاف العدوان والحصار وتسعى لإطالة الحرب ونحن حاضرون للمواجهة”.

المصدر: موقع انصار الله