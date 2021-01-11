التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وكثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 17:42
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الرئيس عون يدعو الى اعلان حالة طوارىء صحية في البلاد لمواجهة تمدد وباء كورونا في مستهل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع
الرئيس عون: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الوباء
الرئيس حسان دياب في اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم
الرئيس دياب: الناس بحاجة لبرنامج واضح لمواكبة الازمة يقنن الفتح رعاية للاوضاع المعيشية والصحية بالوقت نفسه
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: الولايات المتحدة مصدر الإرهاب وما تقدم عليه مدان ونحتفظ بحق الرد
المكتب السياسي لحركة امل: لبنا كان وسيبقى ويجب ان يبقى وطنا لجميع ابنائه
حركة امل:على حكومة تصريف الاعمال اتخاذ ما يلزم لكبح الخروقات الاسرائيلية واستخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
حركة امل: ندعو الى اقرار مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا ومساعدة المياومين في ظل جائحة كورونا
ائتلاف 14 فبراير: العقوبات على المجاهد فالح الفياض تعبر عن السقوط المدوي لترامب وحزبه الجمهوري وحلفائهما في المنطقة
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: أمريكا مصدر الإرهاب وسياسة إدارة ترامب وتصرفاتها إرهابية
وسائل اعلام اميركية: انتحار ضابط شرطة كان موجودا خلال اقتحام الكونغرس وقد عثر عليه بعد يومين من الهجوم
عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله: نحتفظ بحق الرد على اي تصنيف امريكي لنا وخيار واشنطن سيفشل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة الصينية: فريق منظمة الصحة العالمية سيبدأ الخميس المقبل مهمته للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19
مدير عام منظمة الصحة العالمية يرحب بسماح الصين لفريق أممي بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا
انتخاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أميناً عاماً لحزب العمال الذي يتولى رئاسته منذ عام 2016
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نادي الاسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة المصابين بفايروس كورونا بين الاسرى في سجن الاحتلال في النقب الى 50 مصابا
اندونيسيا: تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة الأندونيسية غداة تحطمها قبالة جاكرتا
باكستان: عودة التغذية بالتيار الكهربائي في كل أنحاء البلاد بعد انقطاع شامل
الخارجية المصرية: اجتماع سد النهضة أخفق في التقدم ومستعدون لمفاوضات فعالة للتوصل إلى اتفاق ملزم على ملء وتشغيل السد
وزير الري السوداني: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي على اعتزام إثيوبيا الاستمرار في تعبئة سد النهضة
الحكومة الاثيوبية: السودان رفض مقترحاً بعقد اجتماع مع الخبراء الأفارقة ونتعهد لتلبية مخاوفه بشأن سلامة سد النهضة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وكثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة
منذ 18 mins
11 January، 2021
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