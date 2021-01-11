الرئيس عون: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 17:42

الرئيس عون: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا

منذ 52 mins 11 January، 2021
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