بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث بالوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 17:40

بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث بالوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد

منذ 1 ساعة 11 January، 2021
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