اقدم عدد من الشبان على قطع طريق مدخل طرابلس الجنوبي ساحة النور بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تسطير محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار اجراءات التعبئة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 17:40

اقدم عدد من الشبان على قطع طريق مدخل طرابلس الجنوبي ساحة النور بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تسطير محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار اجراءات التعبئة

منذ 1 ساعة 11 January، 2021
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