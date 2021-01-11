الرئيس عون التقى الرئيس دياب قبيل بدء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 17:40

الرئيس عون التقى الرئيس دياب قبيل بدء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 11 January، 2021
أخبار موقع المنار

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