التمييز الجزائية تتابع استكمال التبليغات في طلب نقل دعوى انفجار المرفأ

عقدت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، وعضوية المستشارين القاضيين فادي العريضي وإيفون بو لحود جلسة اليوم، لمتابعة دراسة الطلب المقدم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زغيتر، لنقل دعوى إنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى قاضٍ آخر.

وأفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” انه لم تستكمل هيئة المحكمة لغاية اليوم كل طلبات التبليغ التي تقارب 150 طلبا موزعين على أفرقاء الدعوى بين مدعى عليهم ومدعين، على أن تصدر قرارها فور استكمال التبليغات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام