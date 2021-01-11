دوريات واقفال المؤسسات المخالفة في بلدية حارة حريك

استكمالاً لخطواتها في مواجهة فيروس كورونا، قامت بلدية حارة حريك عبر جهاز الشرطة بتنفيذ قرار الاقفال الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، من خلال متابعة هذا القرار عبر تسيير الدوريات واقفال المؤسسات المخالفة، لتكون حصيلة ال 72 ساعة الاخيرة اغلاق 32 مقهى، 24 محل البسة، 5 صالونات تزيين، 4 مغاسل سيارات، كما جرى تسطير 12 محضر ضبط وتوجيه ست انذارات،كما جرى اقفال جميع المؤسسات المستثناة من قرار الفتح بعد الساعة الخامسة وهي ثمانية مطاعم وثمانية عشر محل سمانة.

في وقت سجلت بلدة حارة حريك 25 حالة اصابة ايجابية بالفيروس، و33 حالة شفاء، ليتراجع بذلك عدد الحالات الايجابية الناشطة في البلدة الى 153 حالة.

المصدر: بلدية حارة حريك