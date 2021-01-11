الصين تتخذ قرارات جديدة تخص السياسة المالية في البلاد

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ المصرف المركزي الصيني إجراءات جديدة بشأن السياسة المالية في البلاد.

وذكر موقع “شانغهاي سيكيوريتيز نيوز” أن البنك المركزي الصيني ألغى الحدود العليا والسفلى لأسعار فائدة السحب على بطاقات الائتمان اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام.

وبهذه الخطوة، يمكن لمصدري بطاقات الائتمان تحديد أسعار الفائدة الخاصة بهم للسحب على المكشوف من بطاقات الائتمان.

وقال البنك المركزي إنه يتعين على مصدري بطاقات الائتمان الكشف بشكل كامل عن أسعار الفائدة للسحب على المكشوف وتحديثها من خلال مواقعهم الإلكترونية الرسمية والقنوات الأخرى.

وأضاف البنك المركزي في بيانه، قائلا إنه عند الإفصاح عن المعلومات، يتعين على مصدري بطاقات الائتمان عرض أسعار الفائدة السنوية بطريقة واضحة، بدلاً من عرض أسعار الفائدة اليومية ومبالغ الدفع اليومية فقط.

المصدر: سبوتنيك