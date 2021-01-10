المفتي قبلان: لحكومة إنقاذ وطنية لا حكومة سفارات

دعا “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “القوى السياسية أن تكون شجاعة لأخذ قرار بحكومة إنقاذ وطني بعيدا عن المراسلات الليلية والاتصالات الطنانة التي ما زالت تصر على خطوطها الحمراء بهدف استرجاع لبنان إلى المسلخ الأميركي، وعلى طريقة إما الاستسلام السياسي أو الجوع والخراب”.

وقال المفتي قبلان الاحد إن “لبنان بعيشه المشترك وسلمه الأهلي وشراكته الوطنية أهم من الجميع، وأولى من الجميع ولأنه كذلك، يجب حفظه بالسياسة” وتابع “العين على حكومة إنقاذ وطنية لا حكومة سفارات وعسس ليل والمطلوب إنقاذ البلد لا تسليمه وتعويمه لا إغراقه وإشباعه لا تجويعه، وخاصة أن وضع الناس أصبح كارثيا”.

واكد المفتي قبلان أن “الاندماج والتضحية والذود عن لبنان لو كان طائفة لكانت الشيعة”، وتابع “ليس عمن خاض غمار مقاومة تحرير لبنان وحمايته زمن العثماني والفرنسي والإسرائيلي والتكفيري، ليحرر ويحمي لبنان من محتليه وغزاته ويعيد الحياة للدولة والشراكة الوطنية والسلم الأهلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام