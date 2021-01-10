قاليباف: الاتفاق النووي ليس مقدسا لدينا وعلى الغرب أن يُقر بحقوق الشعب الإيراني

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف أن “الاتفاق النووي ليس مقدسا لدينا وقد وقعته إيران في ظروف معينة من أجل رفع الحظر”، وتابع “بالتالي فإن عودة امريكا الى الاتفاق لا يعني شيئا بالنسبة لنا، بل المهم لدينا هو رفع الحظر”.

وقال قاليباف في كلمة له في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي الاحد “لقد بات واضحا للجميع ان الاستراتيجية الأساسية للبلاد في مواجهة العدو هي إفشال الحظر تمهيدا لرفعه”، ورأى ان “هذا يتطلب ايجاد القوة من الطراز الذي كان يعمل عليه علماؤنا النوويون ومن بينهم الشهيد فخري زادة”.

واعتبر قاليباف ان “تأييد القائد الامام السيد علي الخامنئي لقانون رفع الحظر الذي اصدره المجلس سيوفر الظروف المناسبة لتطبيقه ويجعل العدو يعيد حساباته”، واكد أن “على الغرب أن يُقر رسميا بحقوق الشعب الإيراني وأن يستعد لدفع الثمن اذا مارس مزيدا من الضغوط على إيران”.

واوضح قاليباف أن “توقيع الرئيس الامريكي القادم جو بايدن لا يشكل ضمانا بالنسبة لنا وأن تجربة نقض العهود خلال أدارة اوباما – بايدن اثبتت انه لا ينبغي التعويل على ما يكتب على الورق بشأن رفع الحظر”، وتابع “رفع الحظر يتحقق فعلا عندما نستطيع بيع نفطنا واستلام عائداته من خلال الآليات المصرفية الرسمية وعند ذلك ستعود إيران الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي”.

المصدر: ارنا