أفغانستان: مقتل متحدث باسم قوة تابعة لوزارة الداخلية بانفجار في كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الاحد مقتل المتحدث باسم قوات الحماية العامة ضياء فيدان واثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية طارق آريان إن “فيدان قتل مع سائقه وحارسه في انفجار بمنطقة كارته-إي-ناو بالدائرة الثامنة بكابل”، ولفت الى أن “الهجوم يأتي استمرارا للعمليات الإرهابية بشكل غير مبرر”، مضيفا أن “استخدام الألغام والمتفجرات هو جريمة حرب” .

وتابع المتحدث أن “إرهابيي طالبان مسؤولون عن تلك الجرائم وعمليات القتل”، ولفت الى أن “الإرهابيين المعتقلين مؤخرا أقروا بتبعيتهم لطالبان”.

المصدر: روسيا اليوم