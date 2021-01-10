بيلوسي تدعو “الديمقراطيين” للعودة الى واشنطن: مهمتنا إنقاذ ديمقراطيتنا

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (ديمقراطية) من زملائها الديمقراطيين في المجلس الاستعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين السبت “سنواصل الاجتماعات مع الأعضاء وخبراء الدستور وغيرهم”، بعد أن تلقت تعليقات حول كيفية الرد على أعمال شغب يوم الأربعاء، واضافت “أحثكم على أن تكونوا على استعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع”.

وذكرت بيلوسي أن “النواب أقسموا اليمين للدفاع عن الديمقراطية”، وقالت “لهذا السبب، من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا”، وتابعت “يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا التدنيس كان بتحريض من الرئيس”، وأكدت “مهمتنا إنقاذ ديمقراطيتنا”.

وتأتي الرسالة، وسط مناقشات تدور حول محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية، بسبب دوره في تحريض أنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي وتسببوا بفوضى كبيرة.

المصدر: روسيا اليوم