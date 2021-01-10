قوى الامن الداخلي في لبنان: تذكير المواطنين بمنع التنقّل اليوم الأحد تنفيذا لقرار التعبئة العامّة الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2021 - 09:44

قوى الامن الداخلي في لبنان: تذكير المواطنين بمنع التنقّل اليوم الأحد تنفيذا لقرار التعبئة العامّة الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 10 January، 2021
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