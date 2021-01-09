كندا.. تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم السبت، إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة الدكتورة دينا هينشو، في تغريدة “لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين”، لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.

وأضافت “أعرف أن أي حالة جديدة تثير القلق، لكننا نراقب بنشاط هذه المتغيرات ونعمل على حماية الصحة العامة”.

يذكر أن خبراء بريطانيين أعربوا عن مخاوف من أن لقاحات “كوفيد-19” قد لا تعمل بشكل صحيح ضد السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا.

وقال فيل دورميتزر، أحد كبار علماء لقاحات الفيروسات في شركة “فايزر”، إن الطفرة قد تكون مسؤولة عن زيادة القدرة على الانتشار والعدوى، علاوة على المخاوف من أنها قد تجعل الفيروس قادرا على الهروب من آلية التحييد بالأجسام المضادة التي يثيرها اللقاح.

المصدر: روسيا اليوم