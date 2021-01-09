وقفة احتجاجية في القامشلي بسوريا ضد ممارسات ميليشيا (قسد) القمعية ومحاصرتها الأحياء السكنية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 18:32

وقفة احتجاجية في القامشلي بسوريا ضد ممارسات ميليشيا (قسد) القمعية ومحاصرتها الأحياء السكنية (سانا)

منذ 19 mins 9 January، 2021
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