حالة وفاة و12 إصابة كورونا جديدة في قرى اتحاد بلديات جبل عامل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 18:32

حالة وفاة و12 إصابة كورونا جديدة في قرى اتحاد بلديات جبل عامل

منذ 1 ساعة 9 January، 2021
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